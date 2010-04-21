БЮТ: Янукович підписав документ про втрату державного суверенітету

Підписавши угоду з Росією про продовження базування Чорноморського флоту РФ ще на 25 років після 2017 року з можливістю пролонгації на наступні 5 років Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ фактично підписався під документом про втрату Україною суверенітету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМЯ’КІН.

«Підписання угоди ЯНУКОВИЧЕМ – це грубе порушення статті 17 Конституції України, згідно з якою не допускається перебування іноземних військових баз на території України. Окрім того, прийнявши таке рішення ЯНУКОВИЧ продемонстрував, що він здійснює владу не від імені українського народу, так, як це передбачено Конституцією України, а фактично узурпував владу і визнав себе васалом сусідньої держави» - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що фракція БЮТ разом з політичними силами, які входять до опозиції, ініціюватимуть скликання позачергової сесії Верховної Ради України, під час якої дадуть оцінку антиконституційним діям В.ЯНУКОВИЧА.

«Вже ні у кого не виникає сумнівів, - зауважив А.КОЖЕМ’ЯКІН, - що так звана «команда професіоналів» ЯНУКОВИЧА може боротися з викликами та проблемами в українській економіці лише здаючи за безцінь національні багатства, сподіваючись отримати подачки з-за кордону».

«Питання перебування іноземних баз на території України, її позаблоковості, а також ті, які стосуються об’єктів стратегічної національної безпеки, відповідно до Конституції України повинен вирішувати на референдумі український народ, тому наша фракція, інші політичні сили, які входять до опозиції, не дозволять нікому одноосібно вирішувати долю нашої Батьківщини», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.