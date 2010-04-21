Тимошенко закликає громадян зібратися біля Верховної Ради

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян зібратися 24 квітня біля Верховної Ради України для протесту проти дій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я закликаю всіх громадян о 10-й годині у суботу приїхати до Верховної Ради для того, щоб підтримати ті політичні сили у парламенті, які зроблять все для того, щоб не допустити такого грубого порушення Конституції і національних інтересів паном ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому лідер опозиції наголосила, що як і раніше, не визнає В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

«Своїми діями він тільки підтверджує, що така людина не має ні морального, ні політичного права перебувати на цій посаді. І в мене є переконання, що якщо зараз суспільство і політичні сили будуть єдині у своєму усвідомленні, що Україну прийшов час захищати, що такі рішення, які сьогодні підписані ЯНУКОВИЧЕМ, одночасно є початком його кінця як політика, думаю, і Президента також», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.