Янукович веде з Росією ще одні «непрості переговори»

Україна планує відновити видобуток урану, а також побудувати завод з виробництва ТВЕЛів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про будівництво заводу, він нагадав, що сьогодні Росія на 100% постачає ТВЕЛи на український ринок.

Після запуску заводу Україна на 50% поверне собі свій ринок.

Також, за його словами, спільно з Росією у пропорції 50х50 Україна постачатиме ядерне паливо до Європи.

Він зауважив, що зараз переговори з Росією щодо реалізації вищезазначених планів - на стадії завершення.

“Це не прості переговори, але ми близькі до домовленостей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сьогодні на стадії завершення переговори з Росією щодо 100% кредитування нею поставок обладнання на ядерні блоки Хмельницької та Рівненської АЕС, які сьогодні Україна планує добудувати.

В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що під час травневого візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва відповідні домовленості будуть підписані.