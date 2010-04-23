Янукович продовжує «переманювати» до себе опозиціонерів?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ продовжує «переманювати» до своєї команди опозиціонерів – «привабливі пропозиції» зроблені колишньому першому заступнику глави Секретаріату Президента України Олександру ШЛАПАКУ, «правильні підходи» шукають до екс-віце-прем`єр-міністра Григорія НЕМИРІ. Про це з посиланням на свої джерела пише «Левый берег».

У статті «Перерождение» ЛБ відзначає, що Андрія ПОРТНОВА (нині – заступник глави Адміністрації Президента – УНІАН) В.ЯНУКОВИЧ переманив від Юлії ТИМОШЕНКО одним із перших. Спокусившись, очевидно, статус-кво, який Андрій Володимирович за роки забезпечив собі в професійному середовищі. Причому якість його не викликає сумнівів ні у «біло-блакитних», ні у «сердечних».

«Привабливі пропозиції, за інформацією ЛБ, вже зробленр панові ШЛАПАКУ (причому відразу кілька, через що йому все ще важко визначитися); «правильні підходи» шукають до донецького за народженням, але поки що не за переконаннями – НЕМИРІ (одного з небагатьох дійсно цінних спеців, які залишилися у ТИМОШЕНКО)».

«Наявність подібних «мозків» послужить добру службу будь-якій команді. Точніше – країні, що тимчасово наймає на службу ту чи іншу команду. А країні, за великим рахунком, байдуже, яку політичну доктрину сповідують її слуги – кадрові чиновники. Тим більше, що з моменту вступу на держслужбу сповідувати будь-яку доктрину вони припиняють. Стежити за цим – завдання головного «наймита», якого також взяли в рекрути на п`ятирічку, – ЯНУКОВИЧА».

«Успіх його як глави держави (читай: вірогідність повторного переобрання) безпосередньо залежить від уміння підбирати кадри, - зазначає ЛБ. - Кадри, які самі вирішують все, а не ті, за які вирішувати і думати доводиться йому. Більше подібних кадрів – вищі шанси на успіх».