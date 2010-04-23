Азаров каже, що готовий узяти партію у Януковича

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що готовий стати головою Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам перед початком XII з’їзду Партії регіонів, який проходить сьогодні у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він стати головою Партії регіонів, політик відповів: «Готовий…».

Після цього М.АЗАРОВ невимушено махнув рукою і зайшов до приміщення “Українського дому” для участі в з’їзді.

У свою чергу голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ на аналогічне запитання журналістів зауважив, що він не претендує на цю посаду, адже, за його совами, у політичній силі є інші гідні люди.

«Це Микола Янович АЗАРОВ», - уточнив О.ЄФРЕМОВ.