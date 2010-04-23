Литвин прогнозує у вівторок «велику бійку» в парламенті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує «велику бійку» в парламенті, якщо народні депутати з опозиційних фракцій блокуватимуть трибуну на знак протесту проти ратифікації угоди з Росією стосовно продовження строку базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Якщо буде блокування, то буде велика бійка», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що «дуже не хотів, щоб рішення приймали через коліно».

Голова ВР підкреслив, що переконувати опонентів треба «не м’язами, а аргументами».

За словами В.ЛИТВИНА, йому не хочеться інколи говорити з людьми, в яких «мізків немає, а рівень інтелекту печерний, та вони кричать, що є представниками народу».

В.ЛИТВИН також повідомив, що наступного пленарного тижня передбачається розгляд у ВР проекту держбюджету на 2010 рік, а також ухвалення програми уряду та законопроектів, які стосуються оподаткування.

«Якщо буде ухвалено бюджет, то тиждень можна буде віднести в актив не тільки Верховної Ради України, але і в актив держави», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

У Верховній Раді України ратифікація цієї угоди планується 27 квітня.

Опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.

22 квітня лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що група разом з іншими опозиційними силами блокуватиме парламентську трибуну, щоб не допустити ратифікації Верховною Радою «харківського пакту», підписаного Президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.