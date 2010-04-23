Янукович закликає регіоналів кувати наступну перемогу

Завданням для Партії регіонів на найближчий час є створення більшості депутатів місцевих рад та перемога на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на XII з’їзді Партії регіонів, який проходить у Києві.

«Впевнене створення парламентської коаліції «Стабільність та реформи», ядром якої є Партія регіонів, це переконливе свідчення нашого об’єднавчого потенціалу. На це не здатна жодна інша партія, але цю роботу необхідно продовжувати. Наше наступне завдання - створення працюючих об’єднань політичних сил, конструктивної більшості в усіх органах представницької влади по всій території держави. Ми залишаємося партією відкритих дверей для всіх, хто прагне працювати для процвітання України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, ключовим етапом для цього будуть вибори до місцевих рад. Він зазначив, що у парламенті йде робота над удосконаленням системи проведення місцевих виборів. Також він наголосив на необхідності перебудови роботи місцевих партійних штабів відповідно до нових умов. «А після виборів – забезпечити взаємодію обраних депутатів і партій. Я переконаний, що місцеві вибори стануть наступною перемогою для нас», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим він підкреслив, що Партія регіонів не перетвориться на бюрократичну партію влади. На його думку, конфлікти серед політичних опонентів Партії регіонів стали їх помилкою. У той же час В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що робота партії в опозиції навчила її співпрацювати з суспільством.