Янукович: ПР зобов’язана співпрацювати з «національно налаштованими»

Партія регіонів повинна співпрацювати на місцях з «національно налаштованими силами».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на XII з’їзді Партії регіонів.

«Особлива увага в роботі - з регіонами з високим рівнем популярності наших політичних опонентів. Маємо враховувати, що ця популярність тримається на експлуатації національно, як кажуть, свідомої тематики і організації інформаційних провокацій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів у цих областях повинна зробити ставку на співробітництво з громадськими організаціями соціально-економічного спрямування та професійними об’єднаннями. «Але завжди мати руку на пульсі. Національно налаштовані політичні сили – це сили, з якими ми зобов’язані співпрацювати», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, за його словами, Україні не потрібно шукати об’єднавчу ідеологію, такою ідеологією повинна стати людина та її права. «Я переконаний, Україні не потрібно шукати об’єднавчу ідею, обираючи між ідеологічними концепціями минулих століть. Це головна помилка. Історія незалежної України засвідчує – пошук взірців та ідей у далекому минулому лише ускладнює наш шлях до розвитку, підриває громадянський мир та розколює країну», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, Україна XXI сторіччя має розбудовуватися на інших цінностях. Зокрема, такими цінностями повинен бути розвиток людини та максимальне забезпечення її потреб. «Тільки на цій основі буде відкритий шлях до консолідації суспільства, відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та політичних груп», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.