Тимошенко просить мітингувальників - «кожного привести ще десятки людей»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає прихильників опозиції у вівторок, 27 квітня, під стінами парламенту влаштувати більш масову, ніж сьогодні, акцію протесту проти продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на мітингу біля столичного Маріїнського палацу.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що у вівторок фракції коаліції планують синхронно з Державною думою Росії ратифікувати угоду по ЧФ РФ. «Але вони мають отримати чіткий системний опір. Тому я прошу у вівторок кожного з вас привести з собою ще десятки людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо угода буде ратифікована, то Україна стане блоковою державою, але зовсім не у тому форматі, який підтримують українці. Як зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, територія України з ратифікацією цієї угоди може бути “втягнута до чужої війни”.

Вона також наголосила, що нині опозиція не повинна з’ясовувати стосунки, а стати пліч-о-пліч, аби дати чіткий, системний опір нинішній владі.

Лідер БЮТ апевнила, що якщо опозиція та її прихильники докладуть зусиль, то “ЯНУКОВИЧА та його команду дуже швидко буде усунуто від влади, а все, що він награбував, буде повернуто”.