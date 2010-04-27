Януковичу не вистачає голосів для ратифікації?
Прощавай, Франціє
Депутатів Партії регіонів, які входять до делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи, у понеділок ввечері терміново відкликали до України.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
Таке рішення було ухвалено зв`язку з можливою відсутністю в коаліції резерву голосів для ратифікації угоди про оренду Севастополя і ухвалення бюджету-2010.
У понеділок у французькому Страсбургу відкрилася весняна сесії ПАРЄ.
До Франції прибула делегація Верховної Ради, до якої входять ряд депутатів від Партії регіонів: Іван Попеску, Леонід Кожара, Юлія Новикова, Сергій Головатий.
Але вже в понеділок вони були достроково викликані назад до Києва партійним керівництвом.
Як відомо, ратифікація харківської угоди запланована на вівторок.