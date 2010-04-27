Народного депутата госпіталізували зі струсом мозку

Народний депутат Олесь ДОНІЙ отримав струс мозку на сьогоднішньому засіданні парламенту і був госпіталізований у лікарню.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони” з посиланням на народного депутата Тараса СТЕЦЬКІВА.

«У пана ДОНІЯ струс мозку. Вони (представники Партії регіонів – УНІАН) навіть у фізичній сутичці були підлими, - ДОНІЯ вони двічі вдарили по голові ззаду. Так само кілька ударів у спину отримав я. Якщо хочете кулачний бій, то бийтеся обличчям до обличчя, але ж не в спину”, - заявив Т.СТЕЦЬКІВ. При цьому він повідомив, що О.ДОНІЙ учора переніс операцію на спині, а його били у спину. Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що О.ДОНІЙ просто стояв біля свого робочого місця і тримав у руках державний прапор. “Його по голові і по спині били. Це неприпустимі речі навіть по воровських поняттях. А першими побили депутатів, яким понад 60 років, людей поважного віку”, - додав Т.СТЕЦЬКІВ.

Депутат наголосив, що опоненти із Партії регіонів, котрі сьогодні били представників опозиції у сесійній залі парламенту, переступили межу. “Такий криміналізований, дикий парламент не має права на існування», - переконаний Т.СТЕЦЬКІВ.

Він також заявив, що те, що відбулося сьогодні у парламенті - «це рейдерське захоплення парламенту, це рейдерські методи”. “Коли вони розпочали бійку, то їм не вистачало тільки ножів і заточок, ви б бачили ці обличчя!”, - поділився враженнями Т.СТЕЦЬКІВ.