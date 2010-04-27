У Севастополі проросійські організації провели мітинг

Мітинг на підтримку ратифікації харківської угоди щодо ЧФ РФ провели сьогодні в Севастополі ряд проросійських організацій і рухів.

Як передає кореспондент УНІАН, серед приблизно сотні учасників заходу, присутніх біля пам`ятника Катерині ІІ, більше за інших було представників партії «Руський блок», які тримали в руках партійні прапори і плакати з написами «Оранжоїди, руки геть від ЧФ Росії», «Янукович, не відступай! Севастополь тебе підтримає!», «Договору Медведєва і Януковича - так», «Руський блок» за безстрокове перебування Чорноморського флоту в Севастополі», «ЧФ РФ, у Севастополі ти – вдома!», «Севастополь живий, доки є Чорноморський флот!».

Вони, а також представники Російської громади Севастополя, ПСПУ, деяких інших партій і громадських організацій, депутати міськради і райрад скандували «Слава предкам! Слава роду! Слава російському народу!», «Слава Росії!», «Севастополь!».

Депутат міськради, лідер фракції «Народна опозиція», який представляє Блок Наталії Вітренко Євген ДУБОВИК під час свого виступу на мітингу, зокрема, заявив: «Так само, як під час Великої Вітчизняної війни, спочатку відігнали ворога від Москви, а відтак взяли Берлін, так і зараз: спочатку продовжили договір на 25 років, а потім укладуть його навіки». Він також обізвав «хворими на голову» як недавніх керівників України, так і всіх, хто стояв на Майдані під час «помаранчевої» революції.

У прийнятій резолюції мітингувальники висловили подяку Президентові України і парламентаріям за те, що вони «відстояли право Севастополя, Криму і України на економічне зближення з Росією, на дружбу і взаємодопомогу».