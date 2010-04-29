Лукаш пояснила укази Президента щодо Станік: тому що послідовний

Перший заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ заявляє про послідовність і правомірність дій глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА стосовно колишньої судді Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН прес-службою Президента України заяви О.ЛУКАШ.

“Сьогодні Президент України В.ЯНУКОВИЧ задовольнив подану С.СТАНІК заяву про відставку з посади судді Конституційного Суду України, звільнивши її з посади на підставі пункту 9 частини п`ятої статті 126 Конституції України, статті 43 Закону України “Про статус суддів”, - зазначила вона.

О.ЛУКАШ нагадала, що учора глава держави своїм указом, керуючись частиною п`ятою статті 124 Конституції України про обов`язковість до виконання на території України судових рішень та у зв`язку з рішеннями адміністративних судів, якими було задоволено позов С.СТАНІК до Президента, визнав таким, що втратив чинність, указ Президента від 3 квітня 2008 року про скасування указу Президента від 25 березня 2004 року “Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України”.

”Таким чином, Адміністрація Президента України спростовує чутки про будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Конституційного Суду”, - зазначила О.ЛУКАЩ.

Вона наголосила, що “дії Президента України та ухвалювані ним рішення відповідають і завжди відповідатимуть Конституції та діючому українському законодавству”.