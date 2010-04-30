Наркокартель на Чернігівщині очолював колишній міліціонер

У Чернігівській області викрито групу наркоторговців, яку очолював колишній працівник міліції.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління МВС в області.

Злочинна група з восьми осіб працювала в обласному центрі Чернігівщини два роки, розповсюджуючи серед учнів та студентів міста марихуану. А організував угруповання мешканець одного з райцентрів поблизу Чернігова, колишній співробітник міліції. Свого часу він кілька років працював водієм в одній із оперативних служб кримінального блоку.

Чоловік налагодив збір та скуповування вирощених конопель у своєму районі, а потім зайнявся організацією мережі збуту. Орієнтація була на молодь - учнів та студентів навчальних закладів Чернігова.

Колишній міліціонер створив мережу наркодилерів. Щотижня він доставляв до Чернігова по 10 стаканів наркотичного зілля (вартістю приблизно в 5 тис. грн.). Потім товар розподілявся між бригадирами, а ті вже, в свою чергу, ділили його між своїми торговцями, які збували "траву" по 70-80 грн. за сірникову коробочку.

За словами начальника відділу БНОН УМВС майора міліції Ігоря ЄВДОКИМОВА, у результаті проведених оперативно-пошукових заходів встановлено всіх фігурантів наркокартелю та організатора. "Вісім місяців пішло на те, що задокументувати групу, провести 10 оперативних закупок, з`ясувати місця розповсюдження товару, періодичність та об`єми поставок наркозілля до Чернігова. І коли вся інформація була вже зібрана, було прийнято рішення "брати всіх", - сказав він.

Співробітники сектору БНОН Чернігівської міліції спільно з колегами з обласного апарату затримали автомобіль, в якому було виявлено товару на 6 тис. грн., а також у ватажка банди, який особисто супроводжував вантаж, виявлено та вилучено спортивний пістолет, перероблений для стрільби бойовими набоями.

У складі групи нараховувалося вісім чоловіків віком від 17 до 28 років.

В результаті проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих виявлено та вилучено 27 тис. грн., здобутих злочинним шляхом, два автомобілі марки "Opel". Двоє із затриманих відпущені на підписку про невиїзд, шестеро перебувають в СІЗО.

Порушено кримінальну справу відразу за кількома статтями Кримінального кодексу ст.ст. 304 (втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність), 307 ч.2 (...збут наркотичних речовин), 315 (схиляння до вживання наркотичних засобів), 263 (незаконне поводження зі зброєю). Наразі триває слідство.