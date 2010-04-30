Росія збільшила квоту на експорт труб з України до 260 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол про внесення змін до угоди між Мінекономіки України і Мінекономрозвитку Росії від 30 січня 2005 року було підписано сьогодні за підсумками засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

Довідка УНІАН. Федеральна митна служба РФ з 1 квітня 2010 р. при митному оформленні української трубної продукції керується постановою уряду РФ №824 від 29 грудня 2005 року, що передбачає стягування антидемпінгових мит відносно імпорту українських труб.

9 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що найближчими днями Україні вдасться домовитися про безмитне постачання труб до Росії.

Він наголосив на важливості для України російського ринку, зазначивши, що в минулі роки Україна поставляла до Росії щорічно до 300 тис. тонн трубної продукції.

27 квітня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що Росія дозволить безмитне ввезення 260 тис. тонн українських труб на рік.