Тимошенко розказала, що завадило опозиції завадити регіоналам

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що опозиції у Верховній Раді дуже важко буде протистояти коаліції, якщо на розгляд парламенту будуть внесені нові угоди щодо поглиблення співпраці між Україною та Росією, які суперечитимуть українським національним інтересам.

Про це вона заявила в інтерв’ю “5 каналу”.

"Ви бачите: як меншість може завадити більшості, якщо побудована машина для голосування, яка порушує Регламент, яка повністю нищіть Конституцію, яка нищіть закони України? Як можна завадити? В рукопашному бою?", - запитала лідер БЮТ.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, у цьому випадку навіть блокування трибуни - не найкращий спосіб протистояння. "Блокування трибуни, бійка - це безлад, це хаос і це повна непрогнозованість, що буде з країною. Тому блокування трибуни - це крайні заходи", - наголосила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, такі заходи не можуть бути ефективними у той час, коли половина фракції Партії регіонів - "це добре підготовлені бойовики". "У парламент під час таких подій запускаються люди, які не є народними депутатами, а є вишибалами... Можна вишибал перемагати депутатам, які є достатньо інтелегентними і не підготовлені до таких бійок? Чи може доля України вирішуватися у рукопашному бою?", - додала лідер БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, усі контрольовані Партією регіонів ЗМІ намагаються нав’язати суспільству думку щодо недієздатності опозиції. Вона нагадала, що після виборів Президента України у 2004 році "ЯНУКОВИЧ і вся його братія були просто в бігах, їх в Україні не було, і про опозицію мова не йшла". "Сьогодні опозиція почала працювати з першого дня, і те, що в парламенті ратифікована угода (щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні) говорить тільки про те, що така більшість обрана до парламенту", - сказала вона.