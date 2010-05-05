Тимошенко не буде мірятися лідерством із іншими захисниками України?
Лідер БЮТ таки збирає людей 11 травня
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що її політична сила без претензії на лідерство увійде до складу Народного комітету національного порятунку України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після засідання оргкомітету зі створення Народного комітету національного порятунку України.
«Я вітаю це створення, об’єднання єдиної команди, яка буде сьогодні боронити, захищати Україну. І те, що сьогодні всі політики почули такий заклик, я переконана, що вони на нього відреагують», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, 10 травня представники БЮТ обов’язково будуть присутні на зборах з утворення комітету. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вона готова сісти за стіл з іншими політиками. «Абсолютно на рівних серед рівних без будь-якого лідерства, без будь-яких визначень – хто там перший, хто там другий – усі на рівних сьогодні мусять захистити Україну в ці важкі часи, які прийшли після президентських виборів», - сказала вона.
Водночас лідер БЮТ ще раз підтвердила свій намір 11 травня зібрати у Києві біля Верховної Ради людей на знак протесту проти дій чинної влади.
«11 травня ми запрошуємо, щоб люди могли зібратися, висловити своє «ні» антиукраїнській політиці», - наголосила вона.