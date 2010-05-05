Пам'ятник Сталіну - це діагноз і прогноз?

Відкриття у Запоріжжі пам’ятника Йосипу Сталіну є ознакою згортання демократії на тлі надзвичайної соціальної пасивності громадянського суспільства.

Таку думку в інтерв’ю “Німецькій хвилі” висловили експерти.

“Встановлення пам’ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі – це тривожна і далеко не локальна подія”, - вважає політолог Андрій ЗОЛОТАРЬОВ.

На його думку, це діагноз сучасному українському суспільству та досить точний прогноз його подальшого розвитку. А.ЗОЛОТАРЬОВ зауважив, що ідея встановлення пам’ятника Й.Сталіну виникла на фоні прагнення великої кількості людей до стабільності та побудови зрозумілої та сильної вертикалі влади.

“Свідками цього процесу ми нині, власне, і є. Усе це дуже сильно нагадує російську систему “керованої демократії”, де роль “Єдиної Росії” виконує Партія регіонів, а в ролі її “сателітів” – “Сильна Україна” Сергія ТІГІПКА та комуністи”, - вважає експерт.

Коментуючи той факт, що встановлення пам’ятника Й.Сталіну відбувається фактично за повного мовчання представників центральних органів влади, політолог Вадим СТОЯКІН зазначив, що вважає це проявом “загравання” “регіоналів” з комуністами, а також реверансом у бік Росії, де останнім часом стали значно лояльніше оцінювати діяльність Й.Сталіна.

Незацікавленість і пасивність громадськості у цьому питанні політологи вважають ще однією загрозливою тенденцією. “Мовчання суспільства щодо встановлення монументу колишньому диктатору є ознакою безпрецедентної суспільної апатії більшості населення, зневіри в політиках та втрати моральних та соціальних орієнтирів”, - підкреслив В.СТОЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, у Запоріжжі за ініціативи обкому КПУ було відкрито пам`ятник Й.Сталіну.

Монумент заввишки близько трьох метрів, що є напівфігурою Й.Сталіна у військовій формі з Зіркою Героя, відкрили сьогодні біля будівлі Запорізького обкому КПУ під гімн СРСР. На церемонії відкриття пам`ятника, за даними правоохоронців, були присутні близько 1000 осіб.