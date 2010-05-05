Зурабов пояснив, чому все робиться ривком

Під час наступного 17-18 травня візиту до Києва Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА будуть розглянуті питання демаркації і делімітації кордонів між Росією і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ повідомив журналістам у Сімферополі після зустрічі зі спікером кримського парламенту Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ.

«Найближчим часом будуть активізована роботи щодо демаркації кордонів і будуть підготовлені спільні плани заходів стосовно практичної реалізації всього комплексу заходів, пов`язаних з оформленням сухопутного кордону, і одночасно з цим, як ми чекаємо, у принциповому плані президенти обговорять питання про підхід до того, як необхідно здійснити делімітацію морського кордону», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Посол підкреслив, що основною проблемою є використання Керч-Єнікальського судноплавного каналу.

«Як це (експлуатацію каналу) належить організувати так, щоб не були ущемлені як українські, так і російські інтереси, я так розумію, - ця тема буде на порядку денному, вона обговорюватиметься», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Він зазначив, що міністри закордонних справ РФ і України обговорювали це питання «якийсь час тому в Москві».

«За настроями, які були присутні при цьому обговоренні, я можу зробити висновок, що з російської сторони виразно є видимим бажання цю проблему вирішити», - заявив посол.

За словами М.ЗУРАБОВА, враховуючи новий етап взаємин між Росією і Україною, політики мають намір «ривком, не затягуючи» вирішити двосторонні проблеми, що накопичилися за останні роки.

Серед проблемних М.ЗУРАБОВ назвав питання, пов`язані з перебуванням Чорноморського флоту РФ в Криму.

«Це ті угоди, які не були прийняті після підписання базової угоди про перебування російського Чорноморського флоту наприкінці 90-х років. Це питання, пов`язані зі структурами гідрографії, береговою інфраструктурою флоту, з перебуванням російських військовослужбовців, з переміщенням військової техніки територією кримського півострова. В усіх цих напрямках, я впевнений, найближчим часом будуть знайдені розв`язки і будуть підписані необхідні документи», - сказав дипломат.