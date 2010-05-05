Друга Світова чи Велика Вітчизняна?

65-та річниця Перемоги є нагодою героїзації учасників війни, а не героїзації Сталіна і Радянського Союзу, заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, виступаючи на засіданні президії НАН України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він сказав: «Дуже важливо щоби влада, медіа і суспільство почули і належним чином оцінили героїзм тих людей, які захищали свої родини, свою малу батьківщину і розповіли не лише про їхній бойовий шлях, а й про те, що вони зробили у повоєнний період, про їх внесок у формування теперішньої України».

«Натомість, - наголосив віце-спікер, - влада і ЗМІ взяли на озброєння інший підхід: героїзація діяльності Комуністичної партії Радянського Союзу загалом і Йосифа Сталіна зокрема». Він також підкреслив, що «ця пропагандистська кампанія, яка є в Україні, часом виявилася навіть більш патріотичною, аніж пропаганда в російських ЗМІ».

Говорячи про дискусію сприйняття того, що відбувалося в Україні у той непростий період, М.ТОМЕНКО зазначив, що необхідно вийти за межі дискусії про те, чи для України це була Друга світова війна, чи Велика Вітчизняна. Віце-спікер наголосив, що в силу різних обставин для України це була і Друга світова війна, і Велика Вітчизняна.

«Проблема оцінки війни загалом у тому, що в українців, які проживали в різних регіонах країни, були різні історичні передумови власного вибору участі у війні. У кожного була своя мотивація, своя позиція і своя правда, але головне, що кожен захищав передовсім свою родину і свою малу батьківщину», - сказав він.

«На жаль, для українського народу, який тоді не мав власної держави, немає єдиноправильної правди і єдиноправильної оцінки подій того часу. Сьогодні нам треба зрозуміти, що кожен має право на свою правду і всі ці правди треба почути і знайти взаєморозуміння між ними», - підкреслив М.ТОМЕНКО.