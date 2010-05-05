"Свобода" добиватиметься знесення пам'ятника Сталіну в Запоріжжі

Представники Запорізької обласної організації ВО "Свобода" мають намір добиватися знесення пам`ятника Сталіну, відкриття якого відбулося сьогодні в Запоріжжі перед будівлею обкому КПУ.

Як повідомив УНІАН голова Запорізької обласної організації ВО "Свобода" Віталій ПОДЛОБНІКОВ, "сьогоднішня акція (марш протесту по проспекту Леніна - УНІАН) - це лише початок нашої боротьби проти ганьби в Запоріжжі: ми всіма законними засобами добиватимемося ліквідації пам`ятника Сталіну".

За його словами, найближчим часом Запорізька обласна організація ВО "Свобода" має намір звернутися до судових інстанцій, прокуратури, а також до представників державної влади з вимогою дати "адекватну оцінку події в Запоріжжі".

"Розглядається також питання про звернення до європейських структур", - повідомив В.ПОДЛОБНІКОВ, зазначивши, що паралельно представники ВО "Свобода" в Запоріжжі проводитимуть мітинги, пікети та інші акції протесту з метою добитися знесення пам`ятника.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, біля будівлі Запорізького обкому КПУ було відкрито пам`ятник Сталіну.

Про намір встановити пам`ятник представники Запорізького обкому КПУ заявили на початку 2010 року (згідно з офіційними даними керівництва обкому, після отримання колективного листа ветеранів війни). Після цього низка політичних сил заявили про неприпустимість втілення в життя рішення Запорізького обкому КПУ й про намір не допустити встановлення пам`ятника. У відповідь комуністи заявили про організацію озброєної охорони майстерні, де створювався пам`ятник, та його охорону після встановлення на території обкому КПУ (міська влада Запоріжжя землю під пам`ятник Сталіну не виділяла, юридично силумінова скульптура - об`єкт малої архітектурної форми).

Сьогодні під час урочистого відкриття пам`ятника трьом ветеранам стало зле, їх було госпіталізовано. Достовірної інформації про їхній стан здоров`я на даний момент немає.