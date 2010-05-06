У Дніпропетровську створено Комітет захисту України

У Дніпропетровську створено обласний Комітет захисту України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної організації ВО «Батьківщина».

Угоду про організацію громадського руху «Комітет захисту України» підписали керівники близько 20 обласних осередків політичних партій та громадських організацій. Зокрема, ВО «Батьківщина», партій «Собор», «Народний Союз Наша Україна», «Реформи і порядок», Української соціал-демократичної партії, Партії захисників Вітчизни, Конгресу українських націоналістів.

«Основними завданнями Комітету визначено захист суверенітету, державної цілісності та національних інтересів України, контроль за дотриманням положень Конституції України всіма гілками влади, об’єднання всіх демократичних сил задля денонсації «злочинних» угод, підписаних діючою владою», - зазначається у повідомленні прес-служби.

За словами голови Дніпропетровської обласної організації ВО «Батьківщина» Антоніни УЛЬЯХІНОЇ, керівним органом Комітету стане рада, яка буде сформована з представників усіх партій та організацій. Найближчим часом рада на своєму засіданні обере голову або співголів Комітету захисту України.