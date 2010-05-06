Симоненко пояснив, що один Лавринович проти Сталіна - не воїн

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що в коаліції не виникало жодних протиріч щодо ініціативи комуністів зі встановлення пам’ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН, коментуючи заяви низки членів коаліції, в тому числі міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, щодо недоцільності встановлення такого пам’ятника.

За словами П.СИМОНЕНКА, “ні Партія регіонів, ні Блок Литвина не заявили, що вони проти цієї ініціативи”. “Те, що окремі члени коаліції чи представники політичних сил, які мають свої фракції і прийняли участь у створенні коаліції, мають іншу думку, то це їхнє право”, - додав лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що повністю підтримує ініціативу встановлення пам’ятника Й.Сталіну. За його словами, з цією ініціативою “вийшли ветерани Великої Вітчизняної війни та члени партії, і обласна партійна організація вважала за доцільне підтримати цю ініціативу і організаційну роботу забезпечила”. Він додав, що на нараді керівництва КПУ це питання обговорили і “підтримали ініціативу наших товаришів - рішення Запорізького обласного комітету партії”.

П.СИМОНЕНКО вважає, що відкриття пам’ятника засвідчує, що “дуже значна кількість наших громадян сьогодні схвально ставиться до цієї події”.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 травня, у Запоріжжі за ініціативи обкому КПУ було відкрито пам`ятник Й.Сталіну. Монумент заввишки близько трьох метрів, що є напівфігурою Й.Сталіна у військовій формі з Зіркою Героя, відкрили біля будівлі Запорізького обкому КПУ під гімн СРСР. На церемонії відкриття пам`ятника, за даними правоохоронців, були присутні близько 1000 осіб.

Того ж дня О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що в Україні не потрібно встановлювати пам’ятники Йосипу Сталіну.

«Я вважаю, що тиранам пам’ятник ставити не потрібно. Про них треба знати, і дуже добре, щоб засвоювати уроки історії, і щоб їх не повторювати», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.