Українських ветеранів у Москві зустріли хлібом-сіллю під «Катюшу»

Потяг Перемоги з делегацією ветеранів Великої Вітчизняної війни з України прибув до Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН, ветерани приїхали до Росії для участі у заходах з нагоди святкуванню 65-річчя Перемоги.

На пероні Київського вокзалу їх урочисто зустріли хлібом-сіллю і кожному вручили квіти. Святкову атмосферу створював військовий ансамбль, що грав «Катюшу» та інші пісні воєнних років, а також танцювальні пари, одягнені у військову форму часів війни.

Серед офіційних осіб, які зустрічали ветеранів з України, були представники Посольства України у РФ, мерії Москви, Міноборони і МЗС Росії, представники громадських організацій.

Програмою візиту ветеранів передбачено відвідання Центрального музею Великої Вітчизняної війни і Центрального музею Збройних сил, а також участь у прийнятті від імені міністра оборони РФ. 9 травня ветерани будуть присутні на військовому параді на Красній площі.

У складі української делегації - 11 учасників бойових дій. Всі вони удостоєні високих нагород за мужність і відвагу, проявлені у роки війни. Два ветерани - Герої Радянського Союзу: Іван КАЛІБЕРДА з Львова і Микола НЕВПРЯГА з Дніпропетровської області.

Раніше голова Організації ветеранів України Петро ЦИБЕНКО повідомив, що делегація везе до Москви пам`ятну капсулу з горсткою української землі, яку буде передано до Меморіалу на Поклінній горі.