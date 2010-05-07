Герман каже, що не втручається в редакційну політику «1+1»

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН наголошує, що не втручається в редакційну політику приватного телеканалу «1+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи вчорашню заяву журналістів телеканалу «1+1» стосовно тенденції запровадження цензури на телеканалі та намагання здійснення впливу на нього з боку Адміністрації Президента.

Г.ГЕРМАН повідомила, що вчора зустрілася с журналістами телеканалу «1+1». На її думку, спілкування було щирим і корисним. «І мені здається, що ми знайшли порозуміння», - зазначила вона.

Як повідомила Г.ГЕРМАН, під час зустрічі виявилося, що сюжету журналіста Мирослава ОТКОВИЧА, навколо якого виник скандал, насправді ще не існувало. «Була лише ідея підготовки такого сюжету», - уточнила Г.ГЕРМАН.

«Як сказав мій перший редактор, найбільшими складнощами є опублікувати те, чого не існує», - зауважила вона.

Г.ГЕРМАН також висловила думку, що подібні зустрічі з українськими журналістами необхідно проводити частіше.

«Частіше з ними розмовляти, частіше у них запитувати, що у них болить, що їх хвилює», - уточнила мету таких зустрічей заступник глави АП.

Водночас, вона наголосила, що «не має наміру втручатися в політику приватного каналу «1+1».

Як підкреслила Г.ГЕРМАН, принципи і стандарти журналістики і свободи слова в Україні повинні бути однаковими для ЗМІ усіх форм власності, що відповідає найкращим європейським і світовим стандартам.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня журналісти програми ТСН телеканалу «1+1» заявили про запровадження цензури на телеканалі.

У відкритому листі журналістів йдеться: "Нам заборонили висвітлювати певні теми і події. Наші сюжети, у яких присутня критика чинної влади, з політичних міркувань знімають з ефіру”. “Остаточне рішення щодо виходу матеріалу в ефір приймається не редактором випуску, і навіть не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - наголошується в зверненні.

Журналісти відзначають, що останньою краплею став підсумковий випуск ТСН, який вийшов в ефір 2 травня, в якому "матеріали про політичне протистояння у ВР перетворилися на класичні приклади інформаційного кілерства".

Вони зазначають, що "смілива спроба колеги, Мирослава ОТКОВИЧА, підняти проблему цензури обернулася звинуваченнями у заангажованості, дилетантстві і непрофесіоналізмі з боку заступниці глави Адміністрації Президента".

Водночас генеральний директор групи “1+1” Олександр ТКАЧЕНКО спростовує факти тиску і проявів цензури у ТСН. "На щастя, більшість авторів цього листа навряд чи колись зіштовхувалися з проявами цензури в реальному житті", - сказав О.ТКАЧЕНКО. "Інша справа, що в зв`язку зі зміною політичної обстановки в країні багато хто починає плутати власні політичні симпатії з базовими принципами журналістики. Але це питання вже не має ніякого відношення до редакційної політики", - зазначив він.