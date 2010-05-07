Янукович: я не прихильник вселенських святкувань на один день

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає, щоб органи влади усіх рівнів повинні згадувати про ветеранів не лише 9 травня - в День Перемоги, а щоденно, посилюючи систему їхнього державного соціального захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час урочистої зустрічі з Героями Радянського Союзу, Героями України, повними кавалерами Ордена Слави, ветеранами, нагородженими чотирма і більше медалями «За відвагу». Зустріч відбулась сьогодні в Українському домі у Києві.

«Я не прихильник вселенських святкувань, як кажуть, на один день, після чого про героїв забувають до наступного 9 травня», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що вимагає від усіх органів влади, уряду «відзначати такі свята як День Перемоги щоденним посиленням системи опіки за ветеранами, які потребують захисту і підтримки держави».

«Ми скасували ганебний календарний принцип святкування визначних дат. Вважаю неприпустимими і цинічними дії, коли про героїв згадують раз на рік, а вже наступного дня забувають. Мені не по дорозі з чиновниками, які 9 травня спеціально для ветеранів розтягують на обличчях фальшиві усмішки, а 10 травня знову перестають їх замічати», - наголосив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що категорично відкидає політизацію свята Великої Перемоги.

«Я за те, щоб це свято було справжнім для усіх громадян України, незалежно від географії, групи крові та нації», - сказав глава держави.

У зв’язку з цим він також констатував, що цього року держбюджетом передбачено необхідні кошти для підвищення розмірів пенсій приблизно на 16% 7 мільйонам пенсіонерам, а також на остаточне вирішення питання стосовно забезпечення інвалідів війни житлом та автомобілями.

«Я визначив ключове завдання: жодний ветеран Великої Вітчизняної війни не має залишитися без уваги і системної турботи», - наголосив Президент України.