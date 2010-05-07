Мер Херсона вважає лист ветеранів до Януковича фальшивкою

Мер Херсона Володимир САЛЬДО вважає сфабрикованим розміщене у четвер, 6 травня, у місцевій пресі звернення ветеранів Великої Вітчизняної війни до Президента України Віктору ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА зі скаргою на місцеву владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САЛЬДО заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, під листом стоїть 166 підписів, "при цьому 65% підписів, як вдалося з`ясувати, належить людям у віці від 30 до 50 років. 30 підписів взагалі вигадані".

"Серед 166 прізвищ є прізвища 7 осіб, які мають статус ветеранів. 6 з них були працівниками тилу. Один - інвалід війни, але зараз він перебуває у психіатричній клініці, тому підпис поставити не міг", - сказав В.САЛЬДО.

Він також заявив, що під листом стоять підписи людей, що проживають в одному і тому самому районі міста, - у приватному секторі Нафтогавані.

На доказ своїх слів мер Херсона продемонстрував відеозаписи, в яких люди, чиї підписи стоять під зверненням, заявляють, що вони не є ветеранами, а самі підписи нібито ставили під зверненням до властей з вимогою прискорити ремонт доріг. Також, за його даними, підписи збирала представниця міської громадської організації "Херсонці".

Крім того, В.САЛЬДО повідомив, що інформація, викладена у листі, не відповідає дійсності, оскільки в усіх меморіальних місцях міста, пов`язаних з Великою Вітчизняною війною, перед Днем Перемоги виконано ремонти. Також проведено реконструкцію "Вічного вогню", який постійно горітиме з 9 травня.

"У місті є люди, які спекулюють на статусі ветеранів. Це мерзотна інформація", - сказав мер Херсона.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня у місцевій херсонській пресі було оприлюднено відкритого листа ветеранів війни до Президента України В.ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністру М.АЗАРОВА зі скаргою на місцеву владу. Вони стверджували, що мерія Херсона не стежить за пам`ятними місцями, пов`язаними з Великою Вітчизняною війною.