Регіонал образився на Кучму й радить на себе подивитися

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО рекомендує колишньому Президентові України Леоніду КУЧМІ «пам`ятати» події 2004 року.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо вчорашніх оцінок Л.КУЧМИ останніх дій нової влади.

«Я не знаю, про що там говорив пан КУЧМА, я знаю, що Віктор ЯНУКОВИЧ – Президент України, гарант Конституції. Він спирається на волю народу і на правлячу коаліцію в парламенті», - наголосив депутат.

При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив: «А колишньому Президентові КУЧМІ я б порекомендував пригадати, що він натворив, завдяки кому були події 2004 року. Він забув про це? Хай пам`ятає, з чиєї вини відбувалися всі безпорядки. Хай розповість, хто здавав в оренду ЧФ - тоді у нього була «клепка» на місці. Коли він здавав національні інтереси і передав базу ЧФ в оренду, то це було нормально?! А коли він закінчив термін свого перебування, то заявляє, що комусь чогось бракує».

Виходячи зі сказаного, депутат зробив висновок про те, що «час дуже швидко лікує, але лікує чомусь односторонньо».

«Так от, сьогодні ми розсьорбуємо результати тієї діяльності, які були закладені паном КУЧМОЮ», - підсумував В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Л.КУЧМА порадив новій владі добре зважити переваги і ризики для України в разі тісної співпраці з Росією в авіа-, суднобудівній й енергетичній галузях.

За словами Л.КУЧМИ, дуже добре, що в окреслених питаннях зараз відбувається активний процес обговорення. Водночас він переконаний, що в жодному разі не потрібно квапитися, «щоб не наробити дурниць: сім разів відміряй, один раз відріж».

«А то знову ж таки під впливом такого активного діалогу, - додав Л.КУЧМА, - ми можемо не помітити відмінності від Росії, де команда, постійна команда, працює багато-багато років і розуміє у всіх проблемах набагато більше, ніж наш, який щойно прийшов – він уже вирішує загальнодержавну проблему. А тут же клепки не всі вдома».

Разом з тим він заявив, що Україна повинна здобути для себе вигоду, продовживши перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, проте відзначив: “Я ставив питання – де ціна оренди чорноморської бази? Повинні бути ціна, не доплата за рахунок бартерний, а ціна”. Тоді, на думку Л.КУЧМИ, “ми зможемо порівнювати, де, хто і в якому становищі перебуває”. “Де світова ціна за транспортування (газу – УНІАН), чому вона знову залишилася на 10 років нижчою за європейську, бо ми європейську ціну платимо за газ?», - сказав Л.КУЧМА.