Тимошенко: найбільш пропагандистський канал належить голові СБУ

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО привітала заяви журналістів телеканалів «1+1» та СТБ щодо цензури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на прес-конференції у Вінниці.

«Для мене є прекрасним знаком, що з 2004 року країна помінялась, що журналісти каналу «1+1» просто вийшли і назвали речі своїми іменами, назвали, що цензура сьогодні стала сутністю роботи продажних власників каналів, які сьогодні за свій бізнес готові всю країну «злити», у тому числі і маніпулюючи інформацією. І мені дуже приємно, що сьогодні вранці журналістський колектив СТБ просто підняв голову, встав і гордо заявив про те, вони більше не дадуть проводити цензуру через свої канали», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«І я переконана, що на цьому не завершиться, тому що найбільш пропагандистський канал – канал «Інтер», який належить голові СБУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також побажала свободи слова усім, хто працює в журналістиці, аналітиці, а також політологам. «Я хотіла б, щоб оцей подих чистого повітря свободи слова залишився на регіональному рівні. Від того, як журналісти, аналітики, політологи займають свою позицію у цей складний час, є можливість захистити країну», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.