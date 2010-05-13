Литвин просить депутатів не читати газети, а займатися роботою

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить депутатів у сесійній залі займатися законотворчою роботою, а не читати газети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту.

В.ЛИТВИН, звертаючись до депутатів, зауважив: «Не треба так широко розгортати газети» і тим самим демонструвати, «як ми шалено піклуємося про проблеми населення».

Спікер наголосив, що у Верховній Раді має бути нормальна робоча обстановка.