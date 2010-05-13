Литвин просить депутатів не читати газети, а займатися роботою
11:42, 13 травня 2010Політика
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«Як ми шалено піклуємося про населення»
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить депутатів у сесійній залі займатися законотворчою роботою, а не читати газети.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту.
В.ЛИТВИН, звертаючись до депутатів, зауважив: «Не треба так широко розгортати газети» і тим самим демонструвати, «як ми шалено піклуємося про проблеми населення».
Спікер наголосив, що у Верховній Раді має бути нормальна робоча обстановка.
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