У ДАІ вирішили, що кортеж Януковича створює вже менше пробок

Керівництво ДАІ впевнене, що кількість заторів у Києві внаслідок проїзду кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від місця проживання на роботу зменшилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«Поки що зараз на даний момент не виникає заторових ситуацій, які виникали спочатку», - сказав В.ЛОЗОВИЙ, додавши, що сьогодні ДАІ мінімізувала кількість постів на шляху проходження глави держави, залишивши їх здебільшого на перехрестях, «де проводиться розведення транспорту».

Разом з тим, керівник ДАІ нагадав, що згідно з указом Президента під час проходження його кортежу зупинка транспортних засобів відбувається максимум за 10 секунд до проходження колони, а рух поновлюється впродовж трьох хвилин після того, як кортеж проїхав.