16 га лісу дали в оренду фірмам для «вивчення польоту комарів і комах»

У Канівському районі Черкаської області найближчим часом буде притягнуто до відповідальності винних у передачі в оренду приватним компаніям 16 га лісу для «вивчення польоту комарів і комах».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) Головного управління МВС у Черкаській області Олександр ЧЕРНІКОВ.

За його словами, зараз УДСБЕЗ ГУ МВС в Черкаській області спільно з прокуратурою Черкаської області проводить перевірку у справі передачі в оренду на 49 років 16 га лісу. Дозвіл на це дала Черкаська облдержадміністрація. Орендарі мали сплачувати 37 грн. орендної плати на рік за гектар.

Як сказав О.ЧЕРНІКОВ, “у справі є моменти, з огляду на які можна говорити, що найближчим часом буде порушено кримінальну справу”.