У Ахметова склали список кращих українських вузів

Сьогодні в Києві оприлюднено список кращих українських вищих навчальних закладів, що займають провідні позиції національного рейтингу «Компас-2010».

Список було презентовано на прес-конференції в УНІАН директором зі зв`язків з громадськістю і комунікаціях компанії “Систем Кепітал Менеджмент” (СКМ) Наталією ЄМЧЕНКО.

Вона повідомила, що проект «Рейтинг українських вишів «Компас-2010» ініційовано компанією СКМ за підтримки Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України». Медіа-партнер проекту - щоденна газета «Сегодня», інформаційний партнер - Інтернет-портал tochka.net.

Згідно з оприлюдненими сьогодні даними, перше місце в рейтингу 2010 р. посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (у 2009 р. також 1-е місце). На другому місці - Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (1-е місце з КПІ в 2009 р.). На третьому місці - традиційно Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Четверте місце поділили в рейтингу 2010 року Національний університет «Києво-Могилянська академія» (2-е місце минулого року) і Національний університет «Львівська політехніка». На п`ятому місці також два виші - Донецький національний технічний університет (3-е місце в 2009 р.) і Київський національний університет будівництва і архітектури (5-е місце в 2009 р.).

Н.ЄМЧЕНКО повідомила, що результати рейтингу вишів у повному обсягу будуть опубліковані 14 травня 2010 року в газеті «Сегодня» і на офіційному сайті проекту .

Учасниками рейтингу вишів «Компас-2010» стали 234 українських виші 3-4 рівня акредитації, що готують бакалаврів, фахівців і магістрів за п`ятьма напрямами, найбільш затребуваним реальним сектором економіки: бізнес/економечні спеціальності, юриспруденція, інженерні/технічні спеціальності, інформаційні технології (IT), архітектура/будівництво.

Проект «Рейтинг вишів «Компас» реалізується компанією СКМ у рамках програми «Сучасна освіта». «Компас-2010» став третім щорічним рейтингом (пілотний проект вийшов у 2008 році) з бюджетом близько 140 тис. доларів.

За словами Н.ЄМЧЕНКО, методологія рейтингу «Компас-2010» залишилася незмінною, і враховує інформацію, одержану в результаті комплексних соціологічних досліджень. Традиційно дослідження оцінює ступінь відповідності послуг у сфері освіти вимогам ринку праці, а також – загальну оцінку вишів такими цільовими аудиторіями, як роботодавці (представники великого і середнього бізнесу), випускники (випускники українських вишів 2004-2009 рр.), роботодавці - експерти (представники підприємств, у діяльності яких беруть участь фахівці зазначених напрямів). Всього під час дослідження було опитано 1 тис. 350 роботодавців і більш як 1 тис. випускників українських вишів.

Дослідження проводилися КМІСом у березні-квітні 2010 року на всій території України. Для отримання більш якісного і достовірного рейтингу цього року була розширена Експертна рада. Так, до її складу увійшли: віце-президент IREG, засновник і президент польського освітнього фонду «Перспективи» Вальдемар СІВІНСЬКИ; директор з маркетингу країн Центральної і Східної Європи QS (Велика Британія), що є інформаційною платформою в галузі освіти і розвитку кар`єри і яка видає щорічний рейтинг QS World University Rankings Зоя ЗАЙЦЕВА і народний депутат України, голова підкомітету з питань базової освіти Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Леся ОРОБЕЦЬ.

Інформація про використану методологію і про сам продукт доступні на офіційному сайті проекту «Компас».