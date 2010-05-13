У Дніпропетровську майже на дві години зупинили метро
18:46, 13 травня 2010Політика
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Через повідомлення про "замінування"
Сьогодні у Дніпропетровську з 13 год. 20 хвилин до 15 год. було припинено рух у місцевому метрополітені через повідомлення невідомого телефоном про начебто замінування станції „Вокзальна”.
Про це УНІАН повідомили в міському управлінні внутрішніх справ Дніпропетровська.
З усіх 6 станцій метро були евакуйовані пасажири – близько 200 осіб.
Вибуховотехнічна служба обстежила станцію метро, але вибухівки не виявила. Наразі метро працює в звичному режимі. Правоохоронні органи шукають зловмисника, який повідомив про „замінування” підземки.
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