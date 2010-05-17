Медведєв розказав про концепцію нічного сторожа

Керівництво України і Російської Федерації має створити сприятливий інвестиційний клімат для бізнесу.

Таку думку Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив в інтерв`ю українським ЗМІ напередодні свого візиту до Києва.

«Якщо говорити серйозно, то, я вважаю, що все-таки ми повинні на державному рівні дати якісь імпульси. Саме тому під час свого перебування я маю намір провести не тільки офіційні заходи: переговори з Президентом, проведення міждержкомісії Росія – Україна, а й зустрінуся з діловим світом», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, це особливо корисно з урахуванням того, що багато контактів було заморожено.

Також він зазначив, що в ряді випадків у РФ навіть є претензії, з приводу того, як надходили з російськими інвестиціями, хоча вони зараз частково знімаються.

«На жаль, це було пов`язано з внутрішньополітичними чварами, які в той період були в вас. Але зараз треба з цієї ситуації виходити і прагнути створювати максимально сприятливий інвестиційний клімат. Заради цього я й хотів би зустрітися з українськими бізнесменами», - впевнений Д.МЕДВЕДЄВ.

Він переконаний, що поштовх на міждержавному рівні треба дати, але пряме керівництво інвестиціями, якимись проектами з боку держави і з боку уряду є не завжди продуктивним, особливо коли йдеться про прихід приватних інвесторів.

«Бажано, щоб вони самі відчували потяг один до одного. Завдання держави охороняти ці інвестиції. Є відома концепція держави так званого нічного сторожа. Це, мабуть, якесь перебільшення, але держава має стояти на варті, а, власне, бізнес-контакти мають вестися представниками ділової еліти», - вважає Д.МЕДВЕДЄВ.