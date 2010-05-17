Медведєв привезе з собою до Києва Рамзана Кадирова

Цього разу сенсацій від візиту Медведєва не чекають ні в Москві, ні в Києві. Про це пише сьогодні newsru.

Проте, відзначає "Независимая газета",привід для скандалу в Києві все ж таки знайшли. Як повідомляє газета, "українські націоналісти дізналися, що до складу російської делегації включений президент Чечні Рамзан Кадиров. Це викликало обурення, оскільки Кадирову відразу пригадали його скандальні вислови, в яких він закликав РФ радикально вирішити проблеми з Україною".