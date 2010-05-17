З Медведєвим їде шість міністрів (склад делегації)

У складі офіційної делегації Російської Федерації, яка сьогодні прибуде у Київ разом із Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, немає президента Чечні Рамзана КАДИРОВА.

Про це УНІАН повідомило джерело зі складу відповідальних осіб за організацію візиту з української сторони, посилаючись на переданий російською стороною офіційний список членів делегації.

Відповідно до списку, разом з Д.МЕДВЕДЄВИМ у Київ сьогодні прибудуть глава Адміністрації Президента Росії Сергій НАРИШКІН, міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, перший заступник голови уряду РФ Ігор ШУВАЛОВ, міністр оборони Анатолій СЕРДЮКОВ, радник Президента РФ, спеціальний представник Президента з питань економічного співробітництва з державами-учасницями СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, міністр культури Олександр АВДЄЄВ, міністр економічного розвитку Ельвіра НАБІУЛЛІНА, міністр освіти та науки Андрій ФУРСЕНКО, міністр енергетики Сергій ШМАТКО, голова правління ВАТ “Газпром” Олексій МІЛЛЕР, генеральний директор Державної корпорації “Росатом” Сергій КІРІЄНКО, а також президент Татарстану Рустам МІННІХАНОВ.

Як повідомляли деякі ЗМІ, разом з Президентом Росії Д.МЕДВЕДЄВИМ у складі офіційної російської делегації в Київ нібито мав прибути президент Чечні Р.КАДИРОВ.