Медведєв сказав, який статус України його влаштовує

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що рішення про вступ до Організації Договору про колективну безпеку Україна повинна приймати самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Рішення з цього питання повинна прийняти сама Україна», - сказав він.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, якщо в України є якісь сумніви з даного питання, Росія до цього «шанобливо ставиться».

Він також зазначив, що його як Президента Росії цілком влаштовує позаблоковий статус України, оскільки це повною мірою відповідає «нашим інтересам і, я думаю, інтересам значної частини українського народу».

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що якщо з часом Україна прийме рішення приєднатися до ОДКБ, її туди приймуть. «Але життя змінюється, якщо в майбутньому ви це вважаєте для себе правильним - приєднатися до ОДКБ, ми, звичайно, будемо щасливі вас запросити, але це суверенне рішення держави, воно має бути продумане й серйозне», - сказав Президент РФ, підкресливши, що не повинно бути такої ситуації, коли в ОДКБ беруть участь країни, які нічого не роблять.