Литвин обіцяє запитати у міліції про сестру Парубія

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН направить запит до правоохоронних органів щодо арешту сестри народного депутата України Андрія ПАРУБІЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова парламенту заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради, відповідаючи на заяву А.ПАРУБІЯ щодо сьогоднішнього арешту його сестри.

«Відповідний запит я надішлю від Верховної Ради України, щоб Верховній Раді надали вичерпну інформацію. Вона буде доведена до вашого відома», - сказав В.ЛИТВИН.

У своїй заяві з трибуни Верховної Ради А.ПАРУБІЙ сказав: «Я прошу, щоб була відпущена моя сестра, яка перебуває під арештом, щоб вона була відпущена додому до своєї донечки, яка чекає її вдома. Я вимагаю від влади припинити політичне переслідування. Це буде не по-чоловічому, це є неправильно, це є неморально. Закликаю владу зупинитися».

У своїй заяві він зазначив, що його сестра багато років працювала у податковій адміністрації у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові було заарештовано рідну сестру народного депутата А.ПАРУБІЯ Олену.

За словами А.ПАРУБІЯ, «сьогодні зранку до неї у кабінет увірвалися працівники УБОЗ, і фактично з 10-ї години ранку вона перебуває під арештом. Я не маю з нею жодного контакту, я не маю від неї жодної інформації». Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів. «У мене є достовірна інформація, що 2 тисячі доларів, які їй інкримінують, були знайдені у громадському туалеті за сміттєвим бачком», - зауважив А.ПАРУБІЙ, додавши, що у кабінеті його сестри грошей не було знайдено.