США стежать за збереженням суверенітету України

Колишній посол США в Україні, а нині віце-президент Американського інституту миру у Вашингтоні, Вільям Тейлор висловив задоволення тим, що відносини між Україною та Росією покращуються. Втім, каже він, у Вашингтоні уважно стежать за тим, аби здобутки у двосторонніх відносинах між Москвою та Києвом не поставили під загрозу суверенітет України:

«Українська незалежність та суверенітет дуже важливі. Що стосується ціни на газ, я не думаю, що це загрожує українському суверенітету. Щодо злиття «Газпрому» та «Нафтогазу», то це вже може бути приводом для занепокоєння. Щодо українського суверенітету стосовно Керченської протоки, то це викликає серйозне занепокоєння. Кордони були розмежовані ще за часів Радянського Союзу і я не бачу жодної причини їх міняти. Якщо вони будуть змінені, то це стане замахом на територіальну недоторканість та суверенітет України. Але жодне поодиноке питання не є визначальним. Низка ситуацій, де Україна жертвує своїм суверенітетом, стане приводом для занепокоєння для зовнішніх спостерігачів, включно зі США. Нас не турбують ціни на газ, тому що це не стосується суверенітету. Але злиття ядерних індустрій, газових індустрій, домінування однієї країни над іншою, – це, на мій погляд, становить загрозу суверенітету України і це стане приводом для занепокоєння для США».

Голос Америки