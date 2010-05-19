Парубій: Герман захистила громадянські права моєї сестри

Народний депутат Андрій ПАРУБІЙ (фракція НУ-НС) заявляє, що у ситуації з затриманням його сестри заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН сприяла захисту прав людини.

Про це А.ПАРУБІЙ заявив сьогодні в ефірі програми «Шустер Live».

«Коли до моєї сестри, яку затримала міліція, не допускали лікарів – а сестра була в поганому стані, їй потрібна була лікарняна допомога, – я публічно звернувся до Президента України із закликом допомогти дотримувати людські права моєї сестри, до якої міліція не допускала лікарів», - сказав народний депутат.

Після цього, за його словами, «в ситуацію втрутилася Г.ГЕРМАН, яка захистила громадянські права моєї сестри, і до неї допустили лікарів».

«Це був дуже людський і гідний вчинок Г.ГЕРМАН», - заявив А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня народний депутат з фракції НУ-НС А.ПАРУБІЙ, проти якого прокуратура порушила кримінальну справу у зв’язку з подіями в парламенті 27 квітня 2010 року, повідомив, що у Львові було заарештовано його рідну сестру Олену. Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів.

Згодом у міліції повідомили, що сестру А.ПАРУБІЯ Олену, яка працює в одній з районних податкових інспекцій міста Львова, звинувачують у отриманні хабара.

Увечері того ж дня Г.ГЕРМАН в ефірі “5-го каналу” заявила, що Олену ПАРУБІЙ звільнено з-під варти.

"Я не знаю, з чим пов`язано затримання сестри Андрія ПАРУБІЯ, мені казали, що там якась кримінальна справа, але ми зробили все, щоб її випустили з-під арешту, і щоб не було жодних підозр у тому, що десь є якісь намагання братові мстити сестрою", - сказала вона.

"Нехай правоохоронні органи з`ясовують, що там сталося, чи був там хабар, у якому її звинувачують, чи не був", - додала Г.ГЕРМАН.

При цьому заступник глави Адміністрації Президента наголосила, що нинішня влада не повинна “уподібнювалися до помаранчевих, які саджали за ґрати безневинно нас”.

Натомість заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ розцінив цю заяву як визнання того, що влада ЯНУКОВИЧА грубо втручається в роботу правоохоронних органів. Г.НЕМИРЯ наголосив: "Вона сказала: ми втрутилися, і її звільнили. Це заяву офіційної особи – заступника голови Адміністрації Президента, яка таким чином, швидше за все, не розуміючи цього, визнала, що з Адміністрації Президента можуть втручатися в діяльність правоохоронних органів для того, щоб скеровувати або хід слідства, або вирішувати долю затриманих і вирішувати, який запобіжний захід використовувати".