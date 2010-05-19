В Україні 20 молодіжних організацій оголосили про створення руху «СПРОТИВ».

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум про створення молодіжного руху підписали, зокрема, ВМГО «Батьківщина молода», громадський рух «За Україну!», ВГО «Молодий народний рух», ВМГО «Молодіжний союз «Наша Україна», ВМГО «Студентське братство» та інші.

Молодіжний рух створено з метою координації дій та ефективного реагування на будь-які спроби зазіхнути на суверенітет, національні інтереси та перетворення України на авторитарну державу.

«Молодь України вимагає від влади припинити тиск на студентів, утиск української мови, згортання свободи слова та заборону на зібрання, зупинити здачу стратегічних галузей економіки та державної власності під контроль Кремля», - сказано у меморандумі.

Молодіжні організації також вимагають від влади відновити євроінтеграційний напрямок розвитку України, ухвалювати доленосні рішення для країни виключно за підсумками консультацій з народом, а також розпочати реалізацію передвиборчих обіцянок, орієнтованих на молодь.

«У разі нехтування нашими вимогами з боку влади ми будемо захищати наше майбутнє всіма можливими засобами. Ми піднімемо молодь від Заходу до Сходу, від шахтаря до студента, до вчителя і лікаря», - йдеться у меморандумі про створення молодіжного руху «СПРОТИВ».

Новостворений молодіжний рух планує скоординувати свою діяльність з Комітетом захисту України та іншими політичними об’єднаннями, партіями, громадським організаціями, які поділяють його принципи.