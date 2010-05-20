Мартинюк заявив нардепам, що погано бачить, але добре чує

“Шановні колеги, народні депутати, ви менше слухайте крикунів у сесійній залі, а слухайте ведучого. Якщо ви хочете, щоб засідання Верховної Ради проводив не головуючий, а представники „Нашої України”, то ви, будь ласка, садіть його до Президії і голосуйте так, як вони вам пропонують, якщо вам не треба головуючий...” – рекомендацію такого змісту сьогодні на засіданні ВР видав перший заступник Литвина Адам Мартинюк під час бурхливого обговорення законопроектів про внесення змін до законів про оподаткування та про підвищення акцизів.

Також Адам Іванович повідомив нардепів, що від їхніх криків “нічого не зміниться. Я погано бачу, але добре чую”, - додав перший віце-спікер.