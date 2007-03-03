Чечетов вважає, що оточенням Президента керує страх втратити корито

Народний депутат, заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ запевняє, що антикризова коаліція не буде виконувати указ Президента України про розпуск парламенту лише у тому випадку, якщо він не відповідатиме Конституції України.

Про це М.ЧЕЧЕТОВ сказав УНІАН, коментуючи заяву члена фракції СПУ Василя ВОЛГИ відносно того, що антикризова коаліція не буде виконувати указ про розпуск парламенту у разі його підписання Президентом України.

“І правильно він (В.ВОЛГА – УНІАН) сказав, що якщо указ буде неконституційний, то його виконувати ніхто не буде”, - наголосив депутат. При цьому він нагадав, що у будь-якому випадку остаточне рішення буде розглядатися й ухвалюватися коаліцією. “Коаліція ніколи не ухвалює незважених рішень”, - наголосив заступник лідера фракції Партії регіонів.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, «ігрища», які намагається організувати «угруповання війни» в оточенні Президента, призведуть до розколу України. “України просто не буде – і ВОЛГА про це емоційно попереджує. Це все одно, що запалювати сірник біля бочки з порохом. Президент може і не хотів би такі укази придумувати, але йому його оточення стільки їх підсовує, що частина вже знаходиться у Конституційному суді. Знаючи агресивність оточення Президента і страх, що його відірвуть від корита, від таких людей можна очікувати чого завгодно”, - сказав він.

При цьому М.ЧЕЧЕТОВ запевнив, що якщо указ Президента буде конституційним, то Партія регіонів “піде на вибори, переможе і поставить крапку в цій історії раз і назавжди”. “Думаю, що маючи 7-8% рейтингу Президента і 40% рейтингу прем’єра, народ зробить правильний вибір. Те ж саме з партіями – враховуючи 34% рейтингу Партії регіонів, 15% - БЮТ і 3% – «Нашої України», народ чітко визначить партію-переможця. От тоді буде «тишь, да гладь, да Божья благодать» років на десять”, - сказав він. В той же час депутат наголосив, що дострокові вибори – це крок назад, втрата темпів економічного зростання.

Він також назвав “доволі емоційною” заяву В.ВОЛГИ. “Але оцінки ВОЛГИ правильні в одному – органи правопорядку мають займатися не політичними переслідуваннями, як це було два роки тому, коли міліція займалася винятково політичними переслідуваннями, а стояти на сторожі конституційних основ держави і нікому не давати можливості порушити Конституцію”, - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

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