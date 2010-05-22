Клюєв: в Україні залишився один центр впливу

В Україні залишився і діє досить ефективно лише один центр впливу - Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, заявив у Сімферополі на нараді з питань розвитку економіки і соціальної сфери Криму перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, за його словами, «різні центри впливу, різні течії, перепалки в інтернеті між Президентом, прем`єром та головою Верховної Ради пішли в минуле. Той хаос, який ми спостерігали в Україні останні п`ять років, закінчився. Більше такого не буде».

Як сказав А.КЛЮЄВ, якщо хтось почне перепалку, то дуже швидко позбудеться своєї посади. «Усі керівники країни повинні працювати в одному напрямку, який вказує Президент. Те ж саме і на місцях: Рада міністрів Криму і місцеві органи влади - всі керівники працюють на одну мету - на розвиток держави», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, Раді міністрів Криму пощастило з керівником Василем ДЖАРТИ, тому що він може спокійно і впевнено заходити в кабінет керівника держави і в будь-який кабінет в уряді України, що дозволяє швидко і ефективно вирішувати кримські проблеми, які накопичилися за останні роки.

Фактично всі тут присутні (на нараді) - члени однієї команди, і це запорука успіху в реалізації завдань, що стоять перед нами, сказав перший віце-прем`єр-міністр.