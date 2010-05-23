Тимошенко розказала про єднання в любові до Бога та України

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО побажала українцям у свято Трійці сил, добра та радості.

“Свята Трійця - одне з найважливіших, дванадесятих, церковних свят. У цей день, коли дух Божий зійшов на апостолів, постала Вселенська Церква. Любов і правда наповнили серця сподвижників Христа, а кожен з нас отримав шлях до Спасіння”, - зазначається у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на її сайті.

“На Трійцю наші храми прикрашають духмяною зеленню, правиться велична служба, душі всіх християн наповнюються Божою благодаттю. Зелені Cвята підносять нас над буденністю життя та єднають в любові до Бога та України”, - додала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що завдяки непохитній та глибокій вірі наш народ неодмінно подолає усі труднощі та незгоди, здобуде мир і щастя у рідній державі.

“До величного дня П’ятидесятниці бажаю кожному, щоб Свята Трійця благословила нас, надихнула на добрі діла”, - побажала Ю.ТИМОШЕНКО.