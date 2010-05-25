Соколовський: СП Нафтогазу й Газпрому - давня ідея Ющенка і Путіна

Проект зі створення спільних підприємств - операторів з поставок природного газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» був узгоджений тодішніми президентами України і РФ Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ ще в 2007-2008 роках і може бути реалізований у рамках чинного законодавства України і Росії.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що такий проект відповідатиме і українським, і російським національним інтересам, і не суперечить інтеграції України в європейське Енергетичне співтовариство.

«Такий варіант буде взаємовигідним з економічної точки зору. Він не потребує «злиття» компаній, відчуження або передачі в управління ні української, ні російської ГТС”, - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Логіка такого типу СП узгоджується з нещодавно задекларованим наміром уряду України налагодити постачання газу з країн Центральної Азії, в першу чергу туркменського. Концепція створення державними компаніями «Нафтогаз України» і «Газпром» СП - операторів з метою встановлення прозорості, стабільності й балансу інтересів сторін у газовій сфері була розроблена і узгоджена ще в 2007 – 2008 роках на доручення і за участю Президента України В.ЮЩЕНКА», - сказав експерт.

Він зазначив, що згідно з домовленостями, планувалося, що «Нафтогаз» і «Газпром» створять два СП.

Одне - на паритетних умовах (50% на 50%) - для доставки щорічно 50 – 55 млрд. кубометрів туркменського газу до території України, і друге (з російською часткою 25% - 50%) – для поставок туркменського газу українським споживачам в обсягу до 30 млрд. кубометрів на рік.

«Проекти були позитивно сприйняті російською стороною і спільно схвалені президентами України і РФ під час переговорів в Москві 12 лютого 2008 р. Уряди невідкладно мали реалізувати ці проекти. Проте, на жаль, на урядовому рівні домовленості президентів не було виконано. Натомість з`явилися невигідні для України газові контракти від 19 січня 2009 року», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Сьогодні, вважає експерт, пропозиції про створення СП-операторів залишаються актуальними, проте потребують істотного вдосконалення з урахуванням сучасних реалій.

«Особливу увагу зараз потрібно приділити питанню транзиту російського природного газу через Україну, враховуючи проекти «обхідних» маршрутів, реалізація яких практично неминуча. Проте зараз, порівнюючи з 2008 роком, ситуація істотно ускладнилася і контрактами 2009 – 2010 рр. Тепер для росіян немає очевидної мотивації змінювати існуючу, вигідну їм співпрацю і встановлювати рівноправні відносини з Україною в газовій сфері. Хоча саме російська позиція щодо партнерства з нашою державою, в основному, і визначатиме результат наступних переговорів щодо газу. І той, хто з українського боку знайде аргументи і зможе відстояти українські національні інтереси в цій сфері, претендуватиме на повагу і українців, і росіян», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.