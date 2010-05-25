Експерт розповів, кого катастрофічно бракує уряду Азарова

В українському уряді і в політичній еліті в цілому катастрофічно не вистачає справжніх реформаторів, здатних системно мислити, аналізувати першопричини і пропонувати комплексні рішення.

З такою оцінкою діяльності уряду виступив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

За словами експерта, країна не йде шляхом інтенсивного розвитку, а сповідує старий радянський екстенсивний метод.

«В уряді сьогодні немає справжніх реформаторів, здатних не тільки мислити глобально, а й пропонувати комплексні рішення. Під тиском консервативної екстенсивної моделі розвитку економіки і особистого авторитету Миколи АЗАРОВА навіть вплив ліберально орієнтованих Сергія ТІГІПКА і Михайла БРОДСЬКОГО відверто знівельовано. Проте, ця тенденція властива не лише провладним партіям, а й опозиції», – відзначив експерт.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, сьогодні у політичній еліті у принципі не модно бути справжнім реформатором, здатним піти на непопулярні дії, на шкоду популізму. «Та незначна кількість лібералів-реформаторів, які залишилися у політиці, має консолідувати свої зусилля – Ірина АКІМОВА, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Ксенія ЛЯПІНА. Лише у контексті такої консолідації можна говорити і про розробку ефективної моделі співпраці бізнесу з парламентом, Кабміном і Адміністрацією Президента», – підкреслив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.