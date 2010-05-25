У НАТО заявляють, що поведінка України є безпрецедентною

У НАТО називають «безпрецедентною» ситуацію, щоб країна виконувала Річну національну програму підготовки до вступу в Організацію Північноатлантичного договору без подальшого наміру набуття членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Іржі ШЕДІВИ під час зустрічі з журналістами у Києві.

Він підкреслив, що в НАТО вважають внутрішньою справою України і поважають суверенне рішення керівництва держави стосовно набуття позаблокового статусу, про що заявляє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи має НАТО досвід співпраці з країнами у форматі Річної національної програми з підготовки до вступу в Альянс, І.ШЕДІВИ зауважив, що такий досвід є безпрецедентним, коли програма реалізовується, а про намір інтегруватися вже не заявляється.

«Цей досвід є безпрецедентним, щоб працювати в рамках РНП, але не прагнути інтегруватися в Альянс», - зазначив він.

Заступник Генсека НАТО також підкреслив, що РНП є національним документом, який розробляється і виконується самою країною, а НАТО лише надає допомогу в імплементації цієї програми.

І.ШЕДІВИ також погодився, що в умовах зміни зовнішньополітичного курсу керівництво України вважає за доцільне переглянути наявну нормативно-правову базу, зокрема у питаннях співробітництва з НАТО.

Він зазначив, що після того, як ці питання будуть опрацьовані, українська сторона може оприлюднити свої ініціативи щодо корегування подальшої співпраці з Альянсом, і спільними зусиллями це буде уточнено в залежності від зовнішньополітичного курсу керівництва України.

«Але найголовніше це не назва документів, а їхній зміст, який повинен бути практичним і прагматичним», - наголосив заступник Генсека НАТО.

Він також підкреслив, що керівництво України запевнило Альянс, що, незважаючи на стратегічну зміну української зовнішньої політики, це не вплине на подальшу співпрацю у сфері здійснення оборонної реформи.

У зв’язку з цим І.ШЕДІВИ заявив, що керівництво НАТО також отримало запевнення від української влади про продовження участі військовослужбовців Збройних сил України в усіх чотирьох операціях під керівництвом НАТО.