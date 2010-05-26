БЮТ хоче викликати на килим Азарова і Тігіпка

Фракція БЮТ наполягатиме на заслуховуванні у Верховній Раді інформації прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА про умови ведення малого і середнього бізнесу.

Про це заявила лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Херсоні, повідомляє її сайт.

"Завтра, в четвер, ми будемо проводити засідання опозиційного уряду, де ми створимо поряд з опозиційним урядом Раду підприємців, яка буде включати представників асоціацій малого та середнього бізнесу, громадських організацій, і з завтрашнього дня опозиційний уряд прийме таке рішення", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Крім того, по п`ятницях кожного сесійного тижня ми можемо викликати до Верховної Ради і заслуховувати тих міністрів, які, на наш погляд, не справляються зі своїми завданнями. І саме тому що ми отримали тисячі звернень від представників малого і середнього бізнесу, саме тому що по відношенню до малого бізнесу в країні просто розгортається терор, ми хочемо в наступну п’ятницю ініціювати запрошення пана АЗАРОВА, який зажди був палачем малого і середнього бізнесу, і хочемо запросити пана ТІГІПКА, який з реформатора перетворився на антиреформатора і який сьогодні, по суті справи, не запропонував жодної реформи для того, щоб спростити всі процедури, з якими стикається малий бізнес, і покращити інвестиційний клімат в Україні", - сказала вона.

"Ми маємо твердий намір системно захищати малий і середній бізнес. Усім очевидно і зрозуміло, що в світі і в Україні криза завершилась, і саме тому немає ніяких підстав сьогодні підвищувати податковий тиск, катувати хабарами підприємців, немає ніякої необхідності знімати спрощену систему оподаткування, немає ніяких підстав сьогодні просто робити систему приниження і пригнічення малого і середнього бізнесу", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, створення Ради підприємців при опозиційному уряді буде "тією системою комунікації яку ми зможемо побудувати".

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що на завтрашньому засіданні опозиційного уряду буде розглянуто пакет законопроектів, в тому числі тих, які готував її уряд і які не були прийняті парламентом.

"Це пакет законопроектів щодо спрощеного ліцензування, скасування органів перевірки, скасування великої кількості ліцензій, доведення до логічного завершення принципів регуляторних процедур по принципу мовчазної згоди. Ми хочемо довести це законом до того робочого стану, коли підприємці це будуть відчувати", - сказала вона.

"Ми проаналізуємо завтра на засіданні опозиційного уряду, як і чому наростає стрімко і безконтрольно борг по податку на додану вартість, і ми готуємося на середу наступного тижня – це робочий сесійний тиждень парламенту – за законом опозиція може формувати порядок денний. І ми в порядок денний включимо всі законопроекти, які розроблені нами разом з малим і середнім бізнесом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.